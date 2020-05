Praful saharian ajunge în România. În ce zone din țară va putea fi observat Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie praful saharian va fi prezent deasupra Romaniei joi și vineri. "In perioada 14 - 15 mai, circulatia aerului deasupra Europei va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, indeosebi catre Europa central - estica si de sud-est, inclusiv deasupra Romaniei. Concentratia particulelor de praf care urmeaza a ajunge deasupra acestor regiuni va fi in general redusa”, informeaza ANM. Praful saharian se va putea observa in zonele din jumatatea nordica a țarii. „Depunerile de praf, in Romania,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

