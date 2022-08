Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai demagogi deputați ai PAS, a decis sa inventeze o scuza pentru prețul exorbitant pe care il platesc moldovenii la gaz – trebuia sa „susținem razboiul rușilor pentru a obține gaz mai ieftin”. Chiar daca Romania platește de doua ori mai puțin pentru gaz și nu susține razboiul rușilor…

- Senatul a fost informat, luni, in plen, in sesiune extraordinara, despre trei ordonante de urgenta aprobate in sedintele Executivului de saptamana trecuta. Ordinea de zi si programul de lucru pentru sesiunea extraordinara au fost aprobate cu 71 de voturi „pentru”, unul „impotriva” si 15 abtineri. Comisiile…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, masura se aplica pensionarilor…

- Anuntul a fost facut de premierul bulgar Kiril Petkov, la summitul aflat in desfasurare la Bruxelles, informeaza Agerpres , care preia CNN. Premierul bulgar Kiril Petkov a precizat ca exceptia va oferi Bulgariei un ragaz de timp pentru a-si adapta rafinariile sa proceseze petrol din alte surse. Liderii…

- Administrația Naționala de Meteorologie din Romania informeaza ca un nor de fum din regiune Cernobil se deplaseaza catre sud, respectiv spre sud-vestul Ucrainei, zona Odesa și nordul Marii Negre. Anterior autoritațile ucrainene au raportat miercuri ca un incendiu a cuprins mai multe hectare de vegetație…

- Autoritațile romane au aprobat, la cel mai inalt nivel, ca Romania sa formuleze o cerere de intervenție in procedurile inițiate de Ucraina impotriva Federației Ruse la Curtea Internaționala de Justiție (CIJ), la 26 februarie 2022, anunța MAE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Iohannis a susținut ca de vina pentru inflatia crescuta in Romania este Vladimir Putin, care a declanșat razboiul din Ucraina, insistand ca „Guvernul Romaniei a luat si va lua masuri in continuare pentru a ameliora efectele inflatiei”. „Probabil ca acolo sunt mai mulți tei in parc și se bea mai mult…

- Politic Declarație politica / Danuț Cristescu, senator PSD de Teleorman: “Legea Off Shore adoptata de Senat!” mai 12, 2022 09:05 Noua forma a legii asigura garanțiile necesare investitorilor sa inceapa investițiile. Venituri consistente vor intra suplimentar la bugetul național, iar pe piața interna…