Praf și pulbere. Poli pierde și la Brașov și pică în „C” La zece ani de la inceperea proiectului și la 6 ani de la promovarea in B, astazi Poli a facut un mare pas in spate. Vinovați nu sunt doar actorii triști din teren, ci mai ales cei din birouri și de pe bancile tehnice. FC Brașov caștiga dubla manșa a barajului de menținere in Liga ... The post Praf și pulbere. Poli pierde și la Brașov și pica in „C” appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara o intalneste sambata pe teren propriu pe FC Brasov in prima mansa a barajului pentru evitarea retrogradarii din Liga 2. Ardelenii s-au clasat pe pozitia a 5-a in grupa B a play-out-ului, cu 24 de puncte. „Suntem intr-adevar inaintea primei manse, de fapt sunt cele mai importante…

- Partida tur din barajul de supraviețuire in liga secunda dintre Politehnica Timisoara – FC Brasov se disputa sambata, 14 mai, pe arena „Stiinta”. Ora de disputare nu a fost inca stabilita. Returul va avea loc o saptamana mai tarziu (21 mai). „Ne-am fi dorit sa jucam cea de-a doua mansa acasa, asta este,…

- Violetii au dezamagit din nou! Poli Iași caștiga cu 3-1 meciul suferinței cu Poli Timișoara. Pentru banațeni sezonul nu se incheie, fiindca urmeaza barajul pentru menținerea in Liga 2 cu FC Brașov. Deci, cu alte cuvinte, se poate si mai rau. Este cel mai slab sezon al polistilor de la promovarea in…

- Politehnica Timisoara va incheia grupa A a play-out-ului Ligii 2 cu o deplasare lunga, in Moldova, in fief-ul Politehnicii Iasi. Va fi ultima partida oficiala a alb-violetilor inaintea „dublei” cu FC Brasov din barajul de mentinere in esalonul secund. „E un joc intre doua echipe cu stari de spirit diferite.…

- Tribunalul Timis a respins cererea de chemare in judecata pe care fostul director al SC Horticultura, Andrei Dragila a facut-o impotriva respectiv societatii. El are totusi drept la apel la aceeasi instanta. Andrei Dragila a dat in judecata SC Horticultura, dupa ce Consiliul de Administratie al societatii…

- Avand in vedere ca se cred echipe profesioniste, Buzaul și Ripensia au dat o mare lovitura de imagine… negativa. Ambele grupari au folosit in prima etapa din play-out jucatori suspendați. Ripensia a pierdut pe teren meciul cu FC Brașov cu 2-3, dar va ramane in anale scorul de 0-3, dupa ce jucatorul…

- Un proiect prost inceput, la fel de prost derulat, pe durata a ani buni de zile, care s-a terminat și mai prost. Este rețeta ”de succes” a unei inițiative care a adus dezastrul in construirea bucații de autostrada lipsa pe lotul 3 din Autostrada Lugoj – Deva, celebra porțiune cu ”tuneluri pentru urși”.…

- Prim-divizionara de futsal CFR Timisoara a fost protagonista unor meciuri superbe, pe muchie de cutit la primul sezon in elita. A si castigat cateva partide la mare lupta, dar a si pierdut dramatic mai multe intalniri. Asa s-a intamplat si in penultimul joc al turului suplimentar al campionatului. United…