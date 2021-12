PRAF ÎN OCHI SAU…OM VEDEA – Taxa de salubrizare suspendată temporar Votul consilierilor locali privind majorarea taxei de salubrizare pentru anul care incepe imediat a starnit un val de reacții in randul baimarenilor. Unii deja au anunțat ca nu vor plati cei 14 lei/persoana/luna pentru acest serviciu in condițiile in care inca nu se știe ce s-a facut cu cei 7 lei achitați in acest an pentru acest serviciu. Pana atunci insa baimarenii nu vor plati taxa de salubrizare in perioada care urmeaza. A fost deja emisa o dispoziție de suspendare temporara a incasarii taxei de salubrizare majorata de Consiliul Local la 14 lei/persoana/luna. Praf in ochi sau o noua tentativa… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

