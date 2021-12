"Praf de diamant", observat la Moscova - fenomen meteo extrem de rar

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 vine cu vești bune și mai puțin bune privind noua tulpina Omicron. Potrivit medicului, atat Europa, cat și țara noastra va fi puternic afectata de aceasta varianta extrem de mutanta. Valeriu Gheorghița a tras un semnal de alarma și cu privire la modul…

- Preotul bisericii a fost cel care a observat ca din ochiul stang al Mantuitorului, de la pleoapa de jos, a coborat o dara sub forma de lacrima, pana la varful nasului Mantuitorului. „Icoana este pe panza obișnuita. Am verificat-o și pe dos, e perfect uscata, nu are nimic. Și de atunci stam și ne minunam.…

- Femeia voia sa arunce mai multe lucruri stranse de-a lungul vieții. Ea s-a razgandit in ultimul moment și a dus piatra, impreuna cu alte obiecte, la un evaluator de la o casa de licitații.Acolo a descoperit ca piatra era una extrem de valoroasa, fiind vorba despre un diamant de 34 de karate.Bijuteria,…

- Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a spus ca Vladimir Putin nu planuiește sa aiba vreo discuție cu conducerea Republicii Moldova pe subiectul crizei gazelor naturale. Moscova mizeaza pe continuarea dialogului cu Chișinaul, partea rusa avand o poziție extrem de ințeleasa…

- Rusia suspenda activitatea misiunii sale permanente la NATO, a declarat luni ministrul rus de externe Sergei Lavrov. "Ca raspuns la acțiunile NATO, suspendam activitatea misiunii noastre permanente la NATO, inclusiv activitatea reprezentantului militar principal. Probabil de la 1 noiembrie…

- Mirela Vaida a demonstrat de numeroase ori, in cadrul emisiunii pe care o și prezinta, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16:30, Acces Direct, ca este o persoana extrem de sensibila și ca atunci cand vine vorba despre copii se emoționeaza extrem de tare. De data aceasta, prezentatoarea emisiunii…

- Numarul cazurilor de coronavirus ramane extrem de ridicat! 10.826 au fost anuntate azi din peste 70 de mii de teste. Sunt si 207 decese, iar la sectiile de terapie intensiva sunt internati acum 1320 de pacienti, din care 20 sunt copii. In Timiș au fost raportate 494 cazuri noi de imbolnavire, iar rata…