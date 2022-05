Pradă de război. Rușii au furat tractoare de la ucraineni, dar nu le pot folosi. Ce s-a întâmplat Trupele ruse au furat cam tot ce s-a putut de la ucraineni, de la cereale și vin aflate pe vasele din porturi și pana la utilaje agricole de la fermieri. Numai ca in cazul acestora din urma s-au trezit ca nu le pot folosi, pentru ca dealerii le-au blocat de la distanța. S-a intamplat la Mariupol, unde soldații ruși au furat utilaje agricole in valoare de circa cinci milioane de dolari, dupa ce au dat „spargerea” la un dealer din oras, potrivit CNN, preluat de observatornews . Toata treaba s-ar fi derulat in felul urmator, o parte din soldați au luat utilajele agricole dimineata, iar altii au venit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse din orașul ocupat Melitopol au furat toate echipamentele de la o reprezentanța de echipamente agricole și le-au trimis in Cecenia, potrivit unui om de afaceri ucrainean din zona. Insa, dupa o calatorie de peste 700 de mile, hoții nu au putut

- Trupele rusești din orașul ocupat Melitopol au furat echipamentele de la o reprezentanța de mașini agricole și le-au trimis in Cecenia, potrivit unui om de afaceri ucrainean din zona. Insa, dupa o calatorie de peste 1.000 de kilometri, hoții au constatat ca niciunul dintre echipamente nu putea fi folosit.…

- Trupele rusești din orașul ocupat Melitopol au furat toate echipamentele de la o reprezentanța de mașini agricole și le-au trimis in Cecenia, potrivit unui om de afaceri ucrainean din zona. Insa, dupa o calatorie de peste 1.000 de kilometri, hoții au constatat ca niciunul dintre echipamente nu putea…

- (CNN) Trupele ruse din orasul ocupat Melitopol au furat toate echipamentele de la un dealer de echipamente agricole -- si l-au expediat in Cecenia, potrivit unui om de afaceri ucrainean din zona. Dar, dupa o calatorie de peste 700 de mile, hotii nu au putut folosi niciunul dintre echipamente -- deoarece…

- „Mulțumesc pentru cadou”, a transmis un copil cecen, care a inregistrat un videoclip pe telefonul unui locuitor din Mariupol. Fotografiile facute au fost incarcate automat in contul de ICloud și au putut fi vazute de Ekaterina, proprietarul Smartphone-ului, a relatat Obozrevatel „Imaginile ii arata…

- „Am observat o regrupare a forțelor ruse pentru o ofensiva iminenta in Donbas și in sudul Ucrainei. Aceasta ofensiva pentru ocuparea Donbas și consolidarea teritoriului terestru din Crimeea pana in Donbas va avea forțe rusești importante, dar și o rezistența importanta din partea Ucraieni. De aceea…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a acuzat joi Rusia ca s-a imbarcat intr-o strategie de bombardare sistematica a oraselor ucrainene, altfel spus, a civililor, in contextul esecului unui razboi-fulger dorit de Moscova, si a insistat ca presedintele rus Vladimir Putin va trebui sa dea socoteala…