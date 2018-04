Practicile spionilor din ambasade Marea Britanie sustine - si in mod evident peste 25 de tari sunt de acord - ca Rusia a ordonat si executat pe teritoriul britanic un atac cu o substanta neurotoxica pentru a ucide un fost spion rus. Daca acest lucru este adevarat, un asemenea act cinic merita un raspuns ferm. Raspunsul a venit mai devreme saptamana aceasta, cand peste 20 de tari, majoritatea din Europa, dar si SUA, Canada si Australia, au anuntat expulzarea unui numar variabil de diplomati ai ambasadelor si consulatelor ruse de pe teritoriile lor. Rusia a negat acuzatiile si a promis ca va riposta. Prin urmare, ideea pe care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diplomații ruși expulzați din Statele Unite ajung la Moscova. Primul avion cu diplomați a ajuns la Moscova duminica dimineața. 46 dintre cei 60 de dimplomați expulzați ca urmare a otravirii fostului spion Serghei Skripal, au ajuns pe Vnukovo din Moscova, scrie AFP, citat de Agerpres. Avionul, un Il-96,…

- SUA si 16 tari ale Uniunii Europene, carora li s-au alaturat si alte state, precum Ucraina, Canada, Norvegia sau Australia, au anuntat, incepand de luni, 116 expulzari ale diplomatilor rusi ca urmare a otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal.AFP a difuzat marti dimineata…

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Capitala Austriei, Viena, este si in 2018, pentru al noualea an consecutiv, orasul cu cea mai ridicata calitate a vietii din lume, conform studiului anual 'Quality of Living 2018', realizat de biroul de consultanta Mercer. În acest clasament, Bucureştiul apare pe locul 107 din 231…

- La un deceniu dupa ce datoriile gospodariilor au constituit unul din factorii care au dus la criza din SUA si Europa, un nou grup de economii se confrunta cu datorii ridicate, in crestere continua, ale gospodariilor, relateaza Wall Street Journal. In prezent, datoriile gospodariilor sunt…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…