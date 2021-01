Practicile Google, anchetate de Uniunea Europeană Grupul american Google este vizat de doua investigatii ale UE cu privire la practicile sale in domeniul colectarii de date si publicitatii. Cel mai mare motor de cautare online din lume, a primit in ultimii trei ani amenzi in valoare totala de 8,25 miliarde de euro pentru ca si-a blocat rivalii in achizitiile online, smartphone-urile Android si publicitatea online. “Comisia investigheaza modul in care Google colecteaza si utilizeaza date. Investigatia acopera toate serviciile Google, inclusiv publicitatea digitala si lantul ad tech”, a precizat Executivul comunitar, potrivit Reuters. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

