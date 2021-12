Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim in Romania va ajunge la 60% din salariul mediu brut, cu 1.000 de lei mai mare. Stadiul directivei eurpene Directiva UE privind salariile minime, inca un pas spre finalizare: pot incepe negocierile cu Parlamentul European, odata ce Consiliul a convenit asupra poziției sale. In Romania,…

- Alfred Laurentiu Mihai, senator PSD de Ilfov, prezinta o sinteza a masurilor care vor fi propuse de miniștrii social-democrați. La finalul unei zile in care toți miniștrii propuși au primit avize pozitive din partea comisiilor de specialitate, senatorul PSD se refera la Ministerul Sanatații, Ministerul…

- Agenția Europeana a Medicamentelor a aprobat doua noi tratamente pe baza pe anticorpi monoclonali. Este vorba despre Ronapreve și Regkirona, identificate de Comisie ca fiind terapii promițatoare in cadrul Strategiei UE privind mijloacele terapeutice impotriva COVID-19.

- 420 de pagini are programul de guvernare depus de Nicolae Ciuca in Parlament. In programul de Guvernare, pensiile vor fi indexate cu rata inflației și minim 50% din rata de creștere a caștigului salarial mediu brut. Toate pensiile vor fi recalculate. Pensionarii vor primi cat au cotizat. Fiecare pensie…

- Primarul Parisului si candidata socialistilor la presedintia Frantei, Anne Hidalgo, a deplâns faptul ca tineri francezi care doresc sa urmeze Medicina se înscriu la facultati din România sau Belgia pentru ca nu reusesc acest lucru în Franta, desi aceasta tara are un deficit de…

- Parlamentul se va intruni in ședința plenara, joi, 28 octombrie curent. Biroul permanent al Legislativului a aprobat ordinea de zi a acesteia. Astfel, deputații vor modifica, in lectura finala, Legea privind dezvoltarea regionala, Legea privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice și a intreprinzatorilor…

- Parlamentul turc a ratificat miercuri seara, cu unanimitate de voturi, Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, dand curs astfel angajamentului asumat de presedintele Recep Tayyip Erdogan in fata Adunarii Generale a ONU luna trecuta, relateaza AFP, citat de agerpres. Turcia devine al 191-lea…

- Comisia a semnat cu compania farmaceutica Eli Lilly un contract-cadru de achiziție comuna vizand furnizarea unui tratament cu anticorpi monoclonali pentru pacienții afectați de noul coronavirus. Aceasta este cea mai recenta evoluție in ceea ce privește constituirea primului portofoliu, constand in…