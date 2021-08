Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei reclamații primite la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, referitoare la practici comerciale incorecte folosite in activitate de catre un operator economic din domeniul furnizarii de energie electrica și gaz, o echipa de control a realizat verificari in teren,…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a amendat un operator economic din domeniul furnizarii de energie electrica si gaz pentru practici comerciale incorecte, a transmis, luni, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

- Prețul real incasat de un furnizor de de energie electrica și gaze din Ardeal, avand incluse toate taxele, era de aproape trei ori mai mare decat din oferta comerciala, potrivit unui comunicat al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor. In urma unei reclamații primite la Comisariatul Județean…

- O verificare a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a dezvaluit luni, 30 august, mai multe practici incorecte folosite de catre un furnizor de energie electrica și gaz.Concluziile comisarilor CJPC Timiș au fost ca operatorul economic in cauza afișa, pe site-ul…

- Prețul real incasat de un furnizor de de energie electrica și gaze din Banat, avand incluse toate taxele, era de 2,64 ori mai mare decat din oferta comerciala, potrivit unui comunicat al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor. „In urma unei reclamații primite la Comisariatul…

- Practici comerciale incorecte folosite de unii furnizori de energie electrica și gaze au fost constatate in Ardeal. Totul a plecat de la o reclamație primita la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, in care se facea referire la practici comerciale incorecte folosite in…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a amendat un operator economic din sectorul gazelor pentru practici comerciale incorecte, potrivit unui comunicat al ANPC, remis, luni, AGERPRES. In urma unei reclamatii primite la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor…

- Practici comerciale incorecte folosite de unii furnizori de energie electrica și gaze au fost constatate in Ardeal. Totul a plecat de la o reclamație primita la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, in care se facea referire la practici comerciale incorecte folosite in…