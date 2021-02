Dupa recrutare, admitere și parcurgerea unor noțiuni teoretice, a venit vremea ca studenții Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” sa se familiarizeze și cu activitațile desfașurate in teren. Astfel, in perioada 15.02.2021-14.03.2021, 28 de studenți din Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, școlarizați in beneficiul Jandarmeriei Romane, vor desfașura stagiul de practica in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș. Pe durata stagiului de practica aceștia vor participa la toate genurile de misiuni, atat de asigurare și menținere a ordinii publice, cat și de paza și protecție instituționala,…