- Peste 6.000 de tineri s-au inscris la Universitatea Transilvania pana la finalul zilei de vineri. Daca la unele dintre cele 18 facultati este concurenta. La Ingineria Lemnului s-au inscris doar 38 de candidati, desi specializarea este unica in Romania.

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a anunțat ca a scos la concurs 722 de locuri bugetate pentru absolvenții de liceu care vor sa susțina examenul de admitere la aceasta instituție de invațamant superior.

- Proba scrisa la Limba si Literatura Romana, in cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a fost programata in centrele de examinare din Romania in cursul zilei de luni, 25 iunie. Ramaneti pe adevarul.ro pentru a afla in timp util subiectele la Romana BAC si rezolvarea acestora.

- Peste 118.000 de elevi care au absolvit liceul anul acesta s-au inscris la examenul de Bacalaureat, care incepe maine. Lor li se adauga alti aproximativ 18.000 de absolventi care au terminat liceul in anii trecuti. De la ora 9:00 va avea loc prima proba, cea la limba si literatura romana. Accesul in…

- Internship-urile sunt o ocazie pentru studenti de a se implica in proiecte reale de business, care le vor aduce competentele necesare pentru startul lor in cariera. In perioada iulie-august 2018, eMAG va derula un program de internship platit pentru...

- Studentii si tinerii absolventi sunt invitati sa aplice, incepand de joi, pentru cele 200 de locuri disponibile in Executiv, ministere, institutii si autoritati publice, in cadrul Programului oficial de internship al Guvernului. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES, editia din acest…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, demararea intershipului, afirmand ca se bucura ca acest program a ajuns la cea de-a cincea editie, in conditiile in care programul a ajuns la cea de-a sasea editie.