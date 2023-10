Stiri pe aceeasi tema

- Moda a evoluat și domnii au la dispoziție variate croieli și modele pe care le pot consulta in vederea unei opțiuni care sa ii avantajeze Continue reading Cum alegi pantalonii de barbați potriviți pentru tine at Tabu.

- Externalizarea serviciilor de IT poate aduce numeroase beneficii pentru companii. Externalizarea serviciilor de IT poate reduce semnificativ costurile operaționale ale unei companii, in timp ce se bucura de expertiza de specialitate. Mai mult, aceasta permite companiilor sa se concentreze pe activitațile…

- Omul de afaceri Gabi Ștefoi s-a apucat sa dea de lucru polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud, cu o serie de petiții prin care sesiza faptul ca s-a simțit jignit de postarile unor oameni pe o rețea de socializare. Acesta a depus și doua plangeri penale, pe numele…

- Incalțamintea reprezinta un element esențial al oricarei ținute. Cu toate acestea, pe langa aspect, confortul este la fel de important. O combinație reușita a acestor caracteristici este esențiala pentru orice tip de incalțaminte, indiferent de sezon. Adesea, incalțamintea din anii anteriori se integreaza…

- ​„Pentru o viața sanatoasa, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide” – este un mesaj de interes public care circula de mulți ani la posturile radio și tv. O viața sanatoasa pornește, intr-adevar, de la 2 litri de apa pe zi. Sunt insa suficienți cei 2 litri pentru toata lumea? Ce spun medicii? 2…

- Burse pentru toti elevii de gimanziu si liceu cu medii peste 9,50. Dar si pentru primii 30% dintre elevii fiecarei clase. Elevii de clasa a V-a vor primi si ei burse din ianuarie. Iar bursele pentru transportul celor care studiau in alta localitate decat cea de domiciliu au fost eliminate.„Practic,…

- Piața țigarilor electronice s-a dezvoltat considerabil in ultimii ani, ajungand astazi sa propuna zeci de dispozitive pentru toți cei care vor sa testeze aceasta alternativa a fumatului. Deși in principiu aceasta diversitate este benefica, are și o componenta negativa data de dificultatea de a decide…

- Ești conectat non-stop la dispozitive mobile, pentru informații, activitați profesionale, rețele sociale și comunicari de tot felul Continue reading Ce aplicații mobile sa alegi pentru distracție și relaxare at Tabu.