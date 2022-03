Stiri pe aceeasi tema

- Liga Campionilor continua si in aceasta saptamana cu meciuri de zile mari. Capul de afis este returul dintre Manchester United si Atletico Madrid din optimile de finala. In prima mansa cele doua formatii au remizat, scor 1-1.

- Manchester United joaca acasa cu Atletico Madrid, de la ora 22:00, in optimile Ligii Campionilor. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Pana acum s-au calificat in sferturi Real Madrid, Manchester City, Bayern și Liverpool In celalalt meci al serii joaca…

- Manșa intai a duelului Atletico Madrid – Manchester United, una dintre cele mai interesante confruntari din optimile Ligii Campionilor, va fi condusa de o brigada romaneasca, care-l va avea in componența pe arbitrul asistent sucevean Sebastian Gheorghe. Ovidiu Hațegan va oficia la ...

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la meciul Atletico Madrid - Manchester United, din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. El va fi ajutat de asistentii Mircea Grigoriu si Sebastian Gheorghe, precum si de rezerva Radu Petrescu. In camera VAR se vor afla italienii Massimiliano…

- Ovidiu Hațegan va conduce la centru duelul Atletico Madrid - Manchester United, ce va avea loc miercuri, 23 februarie, de la ora 22:00, in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Programul complet al optimilor Ligii Campionilor E al 7-lea meci pentru arbitrul roman in Liga Campionilor in acest sezon,…

- Manchester United a caștigat marți cu Brighton, scor 2-0, intr-o restanța din etapa cu numarul 18 din Premier League. „Diavolii” au ajuns la 43 de puncte și au urcat pe locul 4, ultimul care duce in Liga Campionilor, dar in cadrul echipei tot nu este liniște. Potrivit englezilor de la Mirror, Cristiano…

- Manchester United se afla într-o perioada complicata în Premier League, fiind actualmente în afara locurilor de Cupe europene. În condițiile în care trupa lui Ralf Rangnick nu prinde un loc de Liga Campionilor, conducerea "diavolilor" va fi nevoita sa-i reduca…

- Ingrijorat de pasa proasta prin care trece Manchester United, Cristiano Ronaldo (36 de ani) l-a chemat in Marea Britanie pe Jorge Mendes, impresarul sau, pentru a-și planui urmatorii pași. Manchester United este doar a 7-a in Premier League, cu 4 puncte sub primul loc de Liga Campionilor, ocupat de…