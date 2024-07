Stiri pe aceeasi tema

- Delegația Romaniei spera sa depașeasca totalul modest de medalii obținute la Rio 2016 și Tokyo 2020 – doar cate 4 medalii – și sa-și dubleze performanța la Paris 2024. Un sportiv apare atat in predicția Gracenote, cat și in cea a Sports Illustrated: David Popovici. Romania așteapta cu mai multa speranța…

- Incepand din 26 iulie, Bucureștiul va fi gazda unor spectacole de apa, muzica și lumini la Fantanile Urbane din Piața Unirii, pentru a celebra performanțele olimpice remarcabile ale sportivilor romani. Evenimentul, organizat de Apa Nova, va marca și centenarul de la caștigarea primei medalii olimpice…

- In raportul semianual de stabilitate financiara publicat de Fondul Monetar Internațional (FMI), pe 16 iulie, institutia financiara internationala observa ca pietele au devenit „extrem de optimiste”, comparativ cu momentul precedentului raport din octombrie, cand investitorii inca isi reveneau dupa…

- Jocurile Olimpice de la Paris 2024: Romania va trimite la Paris 2024 un numar de 101 sportivi, menținand astfel o prezența similara cu cea de la Tokyo 2021, ultima competiție olimpica. Aceasta echipa diversificata va concura in numeroase discipline, aducand speranțe și mandrie naționala. Prima participare…

- EURO 2024 continua cu doua meciuri extrem de așteptate in optimile de finala, programate luni, 1 iulie. Incepand cu ora 19:00, Franța și Belgia se vor infrunta intr-un duel intens pentru un loc in sferturile de finala. Ulterior, de la ora 22:00, Portugalia va intalni Slovenia, echipele urmand sa joace…

- Mama fostei gimnaste Gina Gogean a murit intr-un accident produs la Galați, iar sora e in stare grava. Un cumplit acccident a avut loc duminica, 26 mai, in localitatea Piscu, din județul Galați. O șoferița a adormit la volan, pierzand controlul automobilului, iar mașina a intrat intr-un tir. Femeia…

- Un drog foarte periculos, asociat cu mai multe alerte la nivel european, supranumit „Donkey Kong”, sub forma unor comprimate de culoare portocalie, a fost descoperit și in țara noastra. „Drogul se produce in Olanda sau in Belgia și are o concentrație mare de substanța activa”, spune expertul antidrog…

- Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) anunța o noua strategie impotriva persoanelor și gruparilor care intrețin acest fenomen ”extrem de grav”, marcand astfel 19 ani de activitate. Noua Strategie Naționala Impotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2024-2028 este lansata intr-un…