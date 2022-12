Stiri pe aceeasi tema

- „Voi demisiona din functia de CEO de indata ce voi gasi pe cineva suficient de nebun pentru a accepta postul! Dupa aceea, doar voi superviza echipele de la software si servere”, a scris Elon Musk pe Twitter. I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I…

- Acțiunile producatorului de mașini electrice Tesla au crescut luni in tranzacțiile efectuate inaintea deschiderii oficiale a burselor dupa ce utilizatorii Twitter au votat ca Elon Musk sa renunțe la funcția de CEO al companiei, relateaza Markets Insider.

- Morgan Stanley, una dintre cele mai mari banci de pe Wall Street, avertizeaza ca prețul acțiunilor Tesla a fost afectat de disputele lui Elon Musk legate de Twitter și ca producatorul de mașini electrice inca este expus la riscuri, relateaza CNBC și Markets Insider.

- Averea neta a lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, SpaceX si Twitter, a scazut cu o suma uriașa in ultimul an dupa prabușirea prețului acțiunilor Tesla in ultimele 12 luni, relateaza site-ul Yahoo Finance, citat de Agerpres.

- Capitalizarea de piața a producatorului de mașini electrice Tesla condus de miliardarul Elon Musk s-a prabușit cu aproape 700 de miliarde de dolari, o suma mai mare decat valoarea totala la bursa a majoritații companiilor americane, relateaza Markets Insider.

- Cel mai bogat om din lume și-a lansat un parfum intitulat „Burnt Hair”, in traducere „Par Ars”, despre care s-a laudat ca a vandut deja 10.000 de sticle, care i-au adus incasari de 1 milion de dolari in doar cateva ore, transmite Reuters . „Cu un nume ca al meu, sa intru industria parfumurilor era ceva…

- S-ar putea ca povestea de dragoste a Wall Street-ului cu Elon Musk sa se fi terminat? In urma cu șase luni, acțiunile Tesla zburau la inalțime. Compania era evaluata la 1.100 miliarde de dolari – mai mult decat o duzina de alți producatori auto de top la un loc – și anunța planuri pentru o […] The post…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a prezentat un prototip al robotului sau umanoid „Optimus”, anticipand ca producatorul de vehicule electrice va putea produce milioane de exemplare și le va vinde la un preț sub 20.000 de dolari – mai puțin de o treime din prețul unui Model Y, potrivit Reuters, anunta Descopera.ro.…