Prăbușirea puterii de cumpărare produce efecte: Piețele imobiliare din economiile dezvoltate, în pericol Piața imobiliara din Suedia, una dintre cele mai stabile din lume, trece prin cea mai grava criza din ultimii 30 de ani. Exeperții avertizeaza ca cele mai multe economii dezvoltate se pot aștepta la astfel de evoluții, pe fondul prabușirii puterii de cumparare a populației. Germania, cea mai puternica economie a Europei, va consemna un regres de 3,5% al prețurilor locuințelor in 2023, spun prognozele specialiștilor. Șapte luni consecutive de scadere Inflația la niveluri ridicate și scaderea nivelului de trai incep sa se faca puternic resimțite in buzunarul consumatorilor,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

