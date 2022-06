Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron nu va avea majoritate parlamentara. Partidul "Alianta Impreuna!" care il sustine pe presedintele Frantei a obtinut doar 245 de locuri in Adunarea Nationala, mult sub cele 289 necesare pentru o majoritate absoluta.

- Coaliția prezidențiala și forțele de stanga au sosit umar la umar in primul tur de scrutin al legislativelor, desfașurat ieri in Franța, dar scorul final va fi clar abia dupa al doilea tur, de duminica viitoare. In cazul in care nu va obține majoritatea de 289 de mandate in Adunarea Naționala, președintele…

- Președintele francez Emmanuel Macron le-a mulțumit francezilor duminica seara pentru ca l-au reales pentru inca cinci ani in funcția de președinte și a spus votul alegatorilor care au ales sa blocheze venirea lui Marine Le Pen la Elysee „il obliga pentru anii care vor urma”. Macron a precizat și ca…

- Emmanuel Macron, reales duminica președinte al Republicii in Franța, a declarat ca votul alegatorilor care au ales sa blocheze Rassemblement national (Adunarea Nationala, partidul lui Marine Le Pen) „il obliga pentru anii care vor urma” și spune ca va fi „președintele tuturor”, potrivit AFP. „Știu ca…

- Turul doi al alegerilor prezidențiale franceze, care are loc duminica, 24 aprilie, reprezinta o reeditare a scrutinului din 2017, cand tot cei doi candidați, Emmanuel Macron și Marine Le Pen, s-au infruntat pentru a ajunge la Palatul Elysee. Diferența fața de acum cinci ani este ca Macron este președintele…