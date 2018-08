Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel Turciei sa asigure independența propriei banci centrale, in timp ce mai mulți oficiali de rang inalt au exprimat ingrijorare in urma scaderii lirei turcesti, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Turistii straini aflati in Turcia s-au ingramadit luni in magazinele scumpe, pentru a profita de faptul ca puterea lor de cumparare a crescut in urma crizei financiare ce a dus cursul lirei turcesti la un minim istoric de sapte lire pentru un dolar american, transmite agerpres.ro.

- Banca Centrala a Turciei a decis sa mentina dobanda de baza la 17,75%, la prima sedinta de politica monetara a noii conduceri, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Analiştii se aşteptau la o majorare a costului creditului pe fondul inflaţiei ridicate. După anunţul…

- Turcia a eliminat, luni, o clauza care stipula ca mandatul guvernatorului Bancii centrale are o durata de cinci ani, printr-o ordonanta de urgenta publicata cu putin timp inainte ca presedintele Recep Tayyip Erdogan sa depuna juramantul pentru un nou mandat. Decretul, publicat in Monitorul…

- Cancelarul german Angela Merkel a atras atentia joi ca in chestiunea migratiei este in joc insusi 'destinul' Uniunii Europene, inaintea unui summit european la Bruxelles, unde acest subiect se anunta a fi unul extrem de dificil, relateaza AFP, Reuters si dpa, informeaza Agerpres."Europa se…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata in…

- Cancelarul german Angela Merkel pare sa excluda posibilitatea unei relaxari a datoriei italiene, afirmand intr-un interviu acordat unui ziar ca principiul solidaritatii intre membri ai zonei euro nu inseamna ca uniunea isi imparte datoriile, relateaza Reuters conform News.ro . ”Voi aborda Guvernul italian…