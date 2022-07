Prăbușirea City Insurance pe piața RCA a aruncat sute de mii de șoferi în haosul statului român Cateva milioane de romani s-au trezit, odata cu falimentul City Insurance, ca polițele lor de asigurare nu mai au nicio valoare. Apoi a venit „rezolvarea” de la stat, scrie vice.com . Ai mașina, trebuie sa ai o polița RCA. Ani la randul, City Insurance a fost firma care a dominat piața prin prețuri mici. Apoi, au inceput sa se stranga plangerile, intarzierile masive. Totul a culminat cu falimentul din 2021, previzibil pentru toata lumea, dar atat de surprinzator pentru statul roman. Ideea cu RCA, daca n-ai mașina sau nu te-a preocupat niciodata sa-i ințelegi rostul, e ca ar trebui sa acopere costurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

