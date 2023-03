Stiri pe aceeasi tema

- O autoritate de reglementare din California a inchis vineri Silicon Valley Bank si a numit Federal Deposit Insurance Corporation drept administrator, actionand rapid pentru a evita agravarea unei crize, potrivit unui comunicat al agentiei, transmite Reuters, potrivit news.ro. Bursele europene au scazut…

- Este putin probabil ca Rusia sa captureze semnificativ mai multe teritorii in acest an, potrivit directorului national de informatii al SUA, Avril Haines, potrivit The Guardian. Haines a declarat, in cadrul unei audieri in Senat, ca armata rusa va fi probabil incapabila sa continue nivelul actual de…

- Beijingul a contestat luni ipoteza Departamentului american pentru Energie (DoE), potrivit careia originea pandemiei de COVID-19 ar fi un accident de laborator din China, declarandu-se "murdarita" de aceste acuzatii, informeaza Agerpres.

- Preturile la hartie igienica au inceput din nou sa creasca, iar de vina este prabusirea pietei imobiliare din SUA, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Drept urmare, consumatorii americani incearca sa faca fata preturilor mai mari la hartie igienica prin trecerea la marcile mai ieftine, cumpararea…

- Un alt „obiect neidentificat” a fost doborat deasupra spațiului aerian nord-american, a confirmat premierul canadian Justin Trudeau, potrivit BBC. Potrivit oficialului, obiectul „a incalcat spațiul aerian canadian” și a fost doborat deasupra Yukon, in nord-vestul Canadei.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a subliniat ca industria de aparare produce de trei ori mai multe rachete antiaeriene decat SUA, producția de aceste arme fiind „comparabila cu cea mondiala”. „In ceea ce privește rachetele de aparare antiaeriana de diferite clase, producția rusa este comparabila…

- Republicanii, care detin controlul in Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, au lansat vineri o ancheta parlamentara cu privire la retragerea haotica a trupelor din Afganistan in 2021, in timpul careia 13 soldati americani au fost ucisi intr-un atac, informeaza sambata AFP.

- Un tribunal american obliga Corpul Puscasilor Marini americani sa le permita recrutilor sikh (religie indiana) sa poarte barba si turban, respingand astfel argumentul acestei unitati de elita potrivit caruia acest lucru este nefast coeziunii grupului de armata, relateaza AFP, conform News.ro.…