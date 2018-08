Stiri pe aceeasi tema

- Prabușirea avionului din Mexic a fost surprinsa din interior de un pasager. Clipul arata clipele groaznice prin care au trecut oamenii care se aflau la bordul aeronavei și condițiile meteo grele din ziua incidentului. In inregistrari se poate vedea cum aeroava, care abia decolase, se izbește puternic…

- Cel putin 65 din cele 103 oameni aflati la bordul avionului prabusit in Mexic sunt cetateni americani, a declarat un reprezentant al Ambasadei SUA in Mexic, iar autoritatile au comunicat ca majoritatea victimelor au suferit rani minore, doar doua persoane fiind ranite mai serios, relateaza Reuters.

- Imagini infioratoare au fost filmate in Africa de Sud. Un pasager a inregistrat momentul in care un avion Convair CV-340, care decolase din Praetoria, se prabușește peste o fabrica de lactate in urma unei defecțiuni la motor.

- Momentele inspaimantatoare de dinainte ca aeronava Convair CV-340 sa se prabușeasca in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au fost filmate de un pasager. Avionul s-a prabușit, pe 10 iulie, in Africa de Sud , in apropiere de Pretoria, cu 44 de pasageri la bord, dintre care doi au murit si alți…

- La patru ani de la incident, investigatorii olandezi au dat publicitații filmul atacului asupra cursei MH17, prabușita in Ucraina. Cursa MH17, cu 298 de oameni la bord, care s-a prabusit in 2014 in Ucraina, ...

- Biroul francez de anchete si analize (BEA) a reafirmat vineri ca privilegiaza ipoteza unui incendiu in cabina de pilotaj a avionului companiei EgyptAir care s-a prabusit in estul Mediteranei in mai 2016, provocand moartea celor 66 de persoane aflate la bord, relateaza AFP.

- Un tanar chinez a fost plasat pentru 15 zile in arest si a fost condamnat sa plateasca 9.000 de euro amenda pentru gestul nesabuit de a fi deschis usa de urgenta a unei aeronave, potrivit Romania TV.Presa chineza relateaza ca tanarul a fost arestat si amendat pentru deschiderea instalatiilor aeronautice…

- Presa chineza relateaza ca tanarul a fost arestat si amendat pentru "deschiderea instalatiilor aeronautice fara autorizatie". Barbatul are 25 de ani si a fost identificat doar pe numele de familie, Chen. El se intorcea din insula Hainan, iar dupa ce avionul a aterizat pe aeroportul Mianyang, din…