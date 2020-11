Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari masive in top 10 la Dota 2! Liquid s-a prabușit in clasament. De la ESL One Germany, lucrurile au stat rau pentru Liquid, care, din lider absolut, a cazut tocmai pe locul 9. Startul slab in Epic League, cu trei infrangeri din trei, a prabușit echipa in clasament și nu ar mai fi o surpriza…

- Ciprian Paraschiv, președintele lui Poli Iași, a anunțat pe contul sau de Facebook ca s-a infectat cu COVID-19. Observator UEFA, Ciprian Paraschiv fusese delegat la partida din Nations League dintre Cehia și Israel, insa planurile i-au fost complet date peste cap. „«Daca ceva rau se poate intampla,…

- Liquid s-a anunțat drept una din marile forțe in Dota 2 dupa victoria din ESL Germany, dar lucrurile nu sunt așa ușoare in acest spațiu competitiv. Intr-un turneu comun intre echipele din EU și CIS, Summit 13. Ce e drept Liquid a jucat finala, dar evoluțiile pana acolo n-au convins. Iar in fața celor…

- Na’vi va juca finala pe culoarul superior la ESL Germany One.. V-Tune a fost imposibil de oprit de catre cei de la Vikin.gg. Pentru Na’vi evoluția de la acest turneu este o surpriza placuta, mai ales ca echipa este formata din jucatori aflați in proba. Aceștia s-au descurcat insa mai mult decat onorabil,…

- Au invins Team Secret, echipa ce nu mai pierduse un meci din iunie. De 21 de partide nu mai pierdusera cei de la Secret, Liquid fusesera ultimii care ii invinsesera. Așa ca erau mari favoriți in fața celor de la Mudgolems. Aceștia din urma au reușit un turneu foarte bun in Germania și acesta a continuat…

- Turneul are premii de peste 400.000 de dolari. De vineri, fanii Dota 2 au de ce sa stea cu ochii pe monitoare: ESL One Germany a ajuns in faza de playoff și cele 8 echipe ramase promit un spectacol de zile mari. Turneul este dedicat formațiilor din Europa și din CSI (Comunitatea Statelor Independente)…

- Favoritele n-au avut probleme pana acum in Germania. Au trecut doua runde și inca nu au aparut surprize mari. Team Secret, OG, Liquid și Alliance au dominat pana acum. OG nu a avut mari probleme cu Vikin.gg, deși a durat ceva pana a venit victoria. Totuși Yeik „MidOne” Nai Zheng și Topias „Topson”…

- Fosta consiliera a lui Victor Ponta din perioada in care acesta a fost premier, Anca Alexandrescu, a declarat miercuri, la Realitatea TV, ca Victor Ponta i-a dat un document secret de serviciu cu informații despre procurorul Jean Uncheșelu și i-a cerut sa-l dea presei in perioada in care Ponta era…