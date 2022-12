Prăbușire istorică pe piața cripto: Solana a scăzut de la 50 de miliarde, la doar 3 miliarde de dolari Valoarea de piata a criptomonedei Solana, care era promovata ca o concurenta a ether prin faptul ca are un impact mai mic asupra mediului, beneficiaza de tranzactii mai rapide si necesita costuri mai reduse, a scazut in 2022 de la circa 50 de miliarde de dolari la doar 3 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari probleme ale sale fiind apropierea de expunerea mare la platforma falimentara FTS, a fostului miliardar Sam Bankman-Fried, relateaza CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

