Pr Iulian Zisu: ,,Pentru ce cugetati rele in inimile voastre?. Vindecarea slabanogului din Capernaum

Stiri pe aceeasi tema

- „In vremea aceea Iisus a intrat in casa, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicand: Lamureste-ne noua pilda cu neghina din tarina. El, raspunzand, le-a zis: Cel ce seamana samanta cea buna este Fiul Omului; Tarina este lumea, samanta cea buna sunt fiii Imparatiei, iar neghina sunt fiii ...

- "Deci ce au avut ei in comun, acesti oameni diferiti (Sfintii Apostoli Petru si Pavel - n.r.), un pescar si un rabin? Ce au avut ei in comun? Au avut in comun credinta fierbinte in Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, si legatura duhovniceasca sau comuniunea cu el. De aceea Sfantul Apostol Petru a marturisit…

- Despre cei doi artisti si recunoasterea de care se bucura, atat in tara cat si in strainatate, am mai scris in ziarul nostru. Reamintim doar ca Matei Schinteie este originar din Anina, stabilit la Covasna, de unde este sotia sa Kornelia. Au expus si la Resita cu ani in urma, dar anul acesta…

- Conform credinței ortodoxe, de Inalțare se vopsesc și se impart oua roșii. Tot astazi este marcata și Ziua Eroilor. Creștinii ortodocși sarbatoresc, astazi, Inalțarea Domnului, care se mai numește in popor “Ispas”, de la cuvantul de origine slavona “Supasu”, care inseamna “Mantuitorul”. Din aceasta…

- In prima duminica de dupa Paști, creștinii ortodocși sarbatoresc Duminica Sfantului Apostol Toma. A fost unul dintre cei doisprezece apostoli. Numele sau apare inainte de plecarea lui Iisus in Betania și la Cina cea de Taina. Dupa inalțarea la cer a Domnului, Sfantul Toma a propovaduit creștinismul…

- „In ziua cea dintai a saptamanii, fiind seara si usile fiind incuiate, acolo unde erau adunati ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus si a stat in mijlocul lor si le-a zis: Pace voua! Si, zicand acestea, le-a aratat mainile si coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii vazandu-L pe Domnul. ...

- Odata cu venirea primaverii intreaga creștinatate se pregatește de cea mai important sarbatoare –Invierea lui Iisus. Tradițiile și obiceiurile specifice acestei sarbatori – oul roșu, cozonacul, pasca, mielul, slujba de la biserica, au fost prezentate preșcolarilor și elevilor cu scopul ...

- Liviu Dragnea a declarat marți ca nu știe la cine s-a referit Florian Coldea cand a vorbit despre destinul „tragic” al lui Iuda dupa ce l-a tradat pe Iisus și a susținut ca nici nu il intereseaza acest subiect.