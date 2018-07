Pr. Iulian Zisu: 20 iulie-Sfantul si slavitul Prooroc Ilie Tesviteanul

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 iul — Sputnik. În perioada 13-14 iulie va fi organizat tradiționalul Drum al Crucii și Pocainței, în jurul Capitalei. Cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir, procesiunea este organizata pentru al 15-lea an consecutiv, cu prilejul cinstirii Binecredinciosului…

- OrtodoxeSf. Ier. Leontie de la Radauti; Sf. Mc. doctori fara de arginti si facatori de minuni Cosma si Damian, cei din RomaGreco-catoliceSf. m. Cosma si Damian, doctori fara plata Romano-catoliceSf. Aron, fratele lui Moise Sfantul Ierarh Leontie de…

- Despre cei doi artisti si recunoasterea de care se bucura, atat in tara cat si in strainatate, am mai scris in ziarul nostru. Reamintim doar ca Matei Schinteie este originar din Anina, stabilit la Covasna, de unde este sotia sa Kornelia. Au expus si la Resita cu ani in urma, dar anul acesta…

- Inalțarea Domnului, praznuita la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din saptamana a VI-a, dupa Paști, este cunoscuta in popor și sub denumirea de Ispas. Creștinii ortodocși se saluta cu Hristos S-a inalțat! și Adevarat S-a inalțat!; Bartolomeu Anania afirma ca ei folosesc salutul fie din neștiința, fie…

- Dupa ce voievodul Țarii Romanești Basarab I Intemeietorul a reușit unificarea tarii, el a obtinut independenta fata de coroana maghiara dupa faimoasa batalie de la Posada (1330), in care l-a invins pe regele maghiar Carol Robert de Anjou. Basarab I ramane in istoria romanilor ca intemeietorul Tarii…

- Duminica, Mitropolitul Banatului a fost la biserica din zona Dacia, unde a vorbit despre femeile mironosițe din Biblie, facand o analogie cu femeile care fac tot felul de acțiuni sociale in acest cartier. Femeile mironosițe se implicau in asigurarea meselor, in confecționarea imbracamintei,…

- Martiriul este un eveniment si o lucrare a Duhului Sfant in Biserica lui Hristos cea una, sfanta, soborniceasca/universala si apostolica, intrucat aici este prezent si lucrator Duhul Sfant in viata si marturisirea sa ca un fapt esential si revelator. Acest lucru arata legatura intrinseca ...