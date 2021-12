Stiri pe aceeasi tema

- Odorul de mare preț va ramane permanent la aceasta parohie, spre binecuvantarea credincioșilor. Evenimentul a marcat și implinirea a noua ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale.„Parohia Cazanești 2, pastorita de parintele Sorinel Paraschiv, a primit in dar un fragment din sfintele…

- Fostul presedinte de onoare al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, Aurel Vainer (1932 - 2021), a fost inmormantat marti cu onoruri militare la Cimitirul Evreiesc Filantropia din București.

- Anton Pann (Antonie Pantoleon-Petroveanu) a trecut la cele veșnice in data de 2 noiembrie 1854 si a fost inmormantat in curtea Bisericii „Sfantul Stelian” – Lucaci din București. Despre personalitatea marelui compozitor, a vorbit pentru Basilica.ro Constantin Raileanu, cel care de aproape…

- Azi, se implinesc azi cinci ani de la tragedia din Colectiv, in care 65 de tineri au murit, iar in București va avea loc o manifestare pentru comemorarea victimelor. Inca de la primele ore ale dimineții rudele, dar și prietenii victimelor au venit in fața clubului, unde au aprins cate o lumanare.Oamenii…

- Inaltpreasfintitul Ciprian, Arhiepiscopul Bazului și Vrancei, i-a criticat jurnalisti in timpul slujbei de joi, 14 octombrie, de la Catedrala Ortodoxa „Cuvioasa Parascheva” din Focsani. Intr-o predica intinsa pe durata a aproape șapte minute, prelatul nu le-a spus oamenilor cum sa se pazeasca de virus,…

- Dupa publicarea anchetei Recorder care dezvaluie culisele fondurilor BOR, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, sustine ca Patriarhul Daniel nu are nicio legatura cu persoanele care apar in investigatie. „Arhiepiscopia, unde lucra acel preot consilier laudaros, va oferi un raspuns…

- Lucian Avramescu Acum doua saptamani, Muzeul Pietrei a fost vizitat de o familie de clujeni. Au fost incantati de ceea ce au vazut, dar nu-i destul pentru ca vizita transilvanenilor sa se integreze in memoria de piatra a locului și sa devina eveniment. La plecare, pentru Biserica din Livada, inchinata…

- Membrii filialelor ASCOR din toata țara s-au intrunit vineri la Facultatea de Teologie Ortodoxa din București, in amfiteatrul „I. G. Coman”. La Deschiderea Consfatuirii Naționale, Pr. Nicușor Beldiman a transmis mesajul Patriarhului Daniel, dupa care s-a adresat studenților Pr. Vasile Gavrila,…