Stiri pe aceeasi tema

- 8 noiembrie este zi de hotar intre toamna și iarna. Iarna este slobozita puțin cate puțin și nu dintr-o data. Tradiția populara spune ca intre sarbatoarea Arhanghelilor și Craciun trebuie sa existe trei, patru zile calde, senine, luminoase, numite „vara iernii”. In zonele de munte, cei doi Arhangheli…

- Acesta s-a nascut din tata ce se chema Liuvingheld, regele goților celor mai dinlauntru, care cu tot neamul lui era arian. Deci invațandu-se dreapta credința de la Leandru episcop ortodox și maniindu-se tatal sau pentru aceasta, il lua și cu bine și cu rau in toate zilele, iar sfantul era neschimbat…

- Partidul Puterii Umaniste (socia-liberal), prin vocea președintelui executiv Daniel Ionașcu, face un apel catre romani la unitate in credința și subliniaza ca Biserica este una dintre valorile fundamentale ale acestui popor, temelia pe care se poate construi cu adevarat o familie romaneasca.…

- Biserica Zlatari din Capitala și-a serbat hramul sambata. Sfanta Liturghie a fost oficiata de Arhimandritul Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor de la Locurile Sfinte. Credința, rugaciunea, postul și marturisirea credinței ne apara de lucrarea raului, a spus arhimandritul despre lucrarea…

- “Sfantul Apostol Pavel pune ca “suntem impreuna-lucratori cu Dumnezeu” (I Cor. 3, 9). Deci nu lucreaza numai Dumnezeu, nu hotaraste numai Dumnezeu calea vietii noastre, ci suntem si noi chemati sa lucram alaturi de Dumnezeu pentru viata noastra. Altfel, ce rost ar mai avea ca Mantuitorul sa ne povatuiasca:…

- Oana Roman și Marius Elisei aveau in plan ca in aceasta luna sa-și reinnoiasca juramintele in fața lui Dumnezeu și sa dea și o petrecere imediat dupa, dar au anulat toți. Cei doi au decis sa nu mai faca nimic și cel mai probabil sa amane evenimentul pentru luna iunie a anului viitor.

- A murit Petrica Cercel. Cantarețul a fost dus in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 A murit Petrica Cercel. Cantarețul a fost dus in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit…

- In cursul zilei de ieri, 29 august 2021, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea „Sfantul Ioan Botezatorul” de la Strungari, protopopiatul Sebeș. Acesta a oficiat slujba de tarnosire a noii biserici, dupa care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului…