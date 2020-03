Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Spune Laura-Gabriela Iancu, prim-procurorul tribunalului carasean, in contextul in care exista greseli chiar si in aplicarea legii penale, fiind de parere ca „actul de justitie trebuie sa fie pur, onest si sa nu fie incrancenat“. Nu mai putin de 6.847 de dosare penale au fost solutionate,…

- Liderul opozitiei Marcel Ciolacu a facut intr-un interviu pentru Antena 3 urmatoarele declaratii: -nu exista o intelegere intre PSD si PNL. Este o tema falsa. Nu am negociat cu Ludovic Orban nici o intelegere politica. Nici macar la telefon. - in acest moment, din punctul meu de vedere,…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a declarat pentru AGERPRES ca CNCD va lua in curand o decizie privind recentele afirmatii ale primarului din Targu Mures, Dorin Florea, care a spus ca familiile care isi doresc copii trebuie sa treaca printr-o ancheta…

- Ziarul Unirea Soluție a Parchetului in cazul a patru medici de la Spitalul Alba, infirmata de instanța de judecata. S-a dispus trimiterea cauzei la procuror și continuarea cercetarii penale Soluție a Parchetului in cazul a patru medici de la Spitalul Alba, infirmata de instanța de judecata. S-a dispus…

- Premierul Ludovic Orban a explicat joi la B1 TV de ce Guvernul a ales sa nu dea ordonanța de urgența pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin și a decis sa mearga pe varianta angajarii raspunderii in Parlament:„Va spun eu, sansa la CCR e minima (in cazul angajarii raspunderii pe…

- “Dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, in Romania, indicativul de alarma de lupta partiala s-a mai transmis numai la data de 23 august 1968, la doua zile dupa invadarea Cehoslovaciei de catre trupele Tratatului de Varsovia, mai putin trupele romane”.Citatul apare in Ordonanța deredeschidere a dosarului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineata mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata si chiciura, valabile in orele urmatoare, in 10 judete din Oltenia, Moldova, Transilvania și Banat, conform Mediafax.Citește și: Explicație SPUMOASA: Ludovic Orban anunța…

- Proiectul ”Traffic Snake Game – Oscar, sarpele hoinar” s-a desfasurat in perioada 16-27 septembrie 2019 sub egida Saptamanii Europene a Mobilitatii, la start fiind inscrise 10 orașe: Bacau, Brasov, Deva, Fagaras, Mizil, Moinesti, Odorheiu Secuiesc, Ramnicu Valcea, Satu Mare si Targu Mures. Creata pentru…