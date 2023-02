Pozitiv! Noua hartă administrativă a Republicii Moldova – supusă consultărilor publice In perioada 10-17 februarie 2023, reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului și Cancelariei de Stat vor discuta fața in fața cu toți actorii interesați de dezbaterea publica a proiectului Strategiei de reforma a administrației publice pentru anii 2023-2030. Vor fi organizate 10 evenimente regionale la care sunt așteptați primari, președinți de raioane, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, funcționari publici și colaboratori ai serviciilor desconcentrate, consilieri locali, raionali și municipali, dar și reprezentanți ai comunitații internaționale, organizațiilor neguvernamentale… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

