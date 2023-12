Pozitiv la metamfetamină și amfetamină și cu cinci plicuri cu substanță cristalină în mașină: Șofer din Alba, trimis în judecată Pozitiv la metamfetamina și amfetamina și cu cinci plicuri cu substanța cristalina in mașina: Șofer din Alba, trimis in judecata Pozitiv la metamfetamina și amfetamina și cu cinci plicuri cu substanța cristalina in mașina: Șofer din Alba, trimis in judecata Un barbat din județul Alba a fost trimis in judecata, dupa ce a fost oprit in trafic, testat pozitiv la metamfetamina și amfetamina, iar in mașina pe care o conducea au fost gasite cinci plicuri […] Pozitiv la metamfetamina și amfetamina și cu cinci plicuri cu substanța cristalina in mașina: Șofer din Alba, trimis in judecata Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

