Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a continuat astazi seria antrenamentelor din Brașov, locul unde efectueaza primul stagiu de pregatire al verii, care urmeaza sa se incheie pe 28 iunie. FCSB a stabilit un amical impotriva formației din Campina, pentru joi, la ora 18:0 Dica a programat un antrenament de motricitate și echilibru…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste angajatorilor ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca. Angajarea elevilor si studentilor se poate realiza pe…

- BerbecRecunoscuți pentru stilul lor activ de viața, Berbecii vor avea o vara și mai agitata. Singurul lucru pentru care trebuie sa se pregateasca pentru ca se vor indragosti. Vor cunoaște o persoana care va trezi in sufletul lor sentimente nebanuit de profunde.

- Furtunile din aceasta vara vor fi mai intense, precipitatiile deja sunt mai intense. Valurile de caldura vor fi si ele mai intense si mai frecvente si ele vor fi punctate de aceste furtuni de vara mult mai intense. Sistemul climatic este perturbat.

- Adina Buzatu aduce trendurile verii la Craiova. Iata ce va face! Adina Buzatu si-a propus sa redea Bucurestiului eleganta vestimentara din vremea in care capitala Romaniei era supranumita ,,Micul Paris” si a reusit: cantareti, actori, prezentatori tv, sportivi si oameni de afaceri ies de la Trends by…

- LIVESCORE Romanii, in turneele de tenis. Ana Bogdan si Alexandra Dulgheru joaca in primul tur de la Rabat (Maroc). La Praga (Cehia), Mihaela Buzarnescu și Gabriela Ruse evolueaza in mansa de debut. Marius Copil e pe tabloul principal la Munchen . Praga, turul I Gabriela Ruse – Bernarda Pera (13.30)…

- O saptamana a trait cu frica o tanara in varsta de 22 de ani din Arges, dupa ce a fost amenintata ca mai multe fotografii cu ea in ipostaze compromitatoare vor ajunge pe internet, scrie digi24.ro.Doi barbati din Pitesti incercau astfel sa obtina de la ea 2.500 de euro.