Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, incepand din 2004, grupul "Environmental Working Group", o organizatie non profit din Washington, realizeaza un clasament in ceea ce priveste contaminarea cu pesticide ale fructelor si legumelor.

- De acum inainte vom fi mult mai motivați sa mancam ciocolata, deorece oamenii de știința au descoperit cateva proprietați inedite. Celebrul nutritionist britanic Rob Hobson a declarat ca ciocolata...