Se așteapta sa mai fie gasite „multe" cadavre la Bucea deoarece polițiștii inca nu au percheziționat casele, anunța Sky News.

- Rusia nu renunța la ofensiva in Ucraina, ci se va concentra asupra preluarii totale a regiunii Donbas in urmatoarele saptamani, a declarat marți secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters.

- SUA au impus joi noi sancțiuni impotriva Rusiei, luand in vizor zeci de companii de aparare rusești, sute de membri ai parlamentului și pe șeful executiv al celei mai mari banci din stat, in contextul in care Washington vrea sa puna tot mai multa presiune pe Moscova, din cauza invaziei din Ucraina.

- Seful administratiei militare regionale din Kiev, Oleksandr Pavliuk, a declarat joi seara televiziunii ucrainene ca exista "rezistenta din partea dusmanului", potrivit agentiei UNIAN.Rusii circula intre unitatile lor, a adaugat Pavliuk. El a mai spus ca nu poate divulga detalii ale operatiunilor in…

- O echipa avansata a Curtii Penale Internationale (CPI) de la Haga a plecat in "regiunea Ucrainei" pentru a incepe investigarea unor posibile crime de razboi, a declarat procurorul principal al institutiei intr-un interviu acordat Reuters.

- Uniunea Europeana exclude șapte banci rusești din sistemul SWIFT, ca parte a sancțiunilor impuse pentru invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters, citat de agerpres.ro . VTB, al doilea grup bancar din Rusia, alaturi de Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank și…

- Germania isi va pune in practica planurile care vizeaza construirea a doua noi terminale pentru gaze naturale lichefiate (LNG) si, de asemenea, isi va majora rezervele de gaze naturale pentru a-si reduce dependenta de gazele rusesti, in contextul invaziei Ucrainei, a declarat duminica Olaf Scholz,…

- Statele Unite au indemnat marti autoritatile din Bosnia si Hertegovina (BiH) sa investigheze informatiile despre ceremoniile interzise din Republica Srpska de la sfarsitul saptamanii, care au glorificat criminali de razboi si au vizat persoane repatriate in orasele din care au fost expulzati cei…