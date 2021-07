Poziţie dură a Bisericii Ortodoxe: preoţii nu pot fi demnitari publici Spre exemplu, s-a decis aprobarea hotararii Permanentei Consiliului National Bisericesc din martie 2021, care se refera la incompatibilitatea slujirii clericale cu functiile si sau demnitatile publice. Practic, arhiereii, preotii, diaconii si monahii din biserica nu au dreptul sa ocupe functia de demnitar sau inalt functionar public, atat la nivel central, cat si local, atat in Romania, cat si in strainatate. O alta decizie e cu titlu de a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

