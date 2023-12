Poziție belicoasă la Seul - Coreea de Nord, amenințată cu un 'iad al distrugerii' Ministrul apararii sud-coreean, Shin Won-sik, a amenintat miercuri ca va declansa un "iad al distrugerii" asupra Coreei de Nord ca represalii la orice actiuni nesabuite, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Avertismentul ministrului sud-coreean survine dupa ce Phenianul a declarat luna trecuta ca nu va mai respecta un acord militar din 2018 intre cele doua state care are drept scop reducerea tensiunilor. Coreea de Nord a luat aceasta decizie dupa ce Seulul a declarat ca va suspenda partial acordul, dupa lansarea unui satelit spion de catre Phenian. "Coreea de Nord are doar doua optiuni - pacea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

