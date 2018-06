Un document incendiar prezentat de Mihai Gadea, marți seara, la „Sinteza Zilei”, lamurește fara echivoc toata situația privind respectarea deciziei CCR de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Este vorba despre un aviz al Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, cunoscuta drept Comisia de la Veneția, dat in 2012, in cazul referendumului de demitere a lui The post Poziția tranșanta a Comisiei de la Veneția fața de atacurile la Curtea Constituționala a Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .