- Iranul are o ”ultima sansa” sa negocieze serios pentru a salva Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a avertizat sefa diplomatiei britanice Liz Truss in urma unei reuniuni G7, relateaza AFP. ”Este ultima sansa ca Iranul sa vina la masa negocierilor cu o solutie serioasa…

- Anuntul a fost facut de televiziunea de stat de la Teheran, dupa ce locuitorii acelui oras au auzit o explozie puternica, transmite Agerpres.Conform televiziunii iraniene, apararea antiaeriana a tras o racheta pentru a testa forta de reactie rapida de la Natanz.Agentiile iraniene de stiri relatasera…

- Europenii si-au exprimat vineri ''dezamagirea si ingrijorarea'' la cateva zile dupa reluarea, la Viena, a negocierilor privind dosarul nuclear iranian, potrivit unor inalti diplomati din Franta, Germania si Regatul Unit, relateaza AFP. ''Teheranul revine aproape asupra tuturor compromisurilor…

- Obiectivul SUA in ce priveste Iranul este ca aceasta tara sa revina la respectarea pe deplin a acordului nuclear din 2015, incheiat cu administratia fostului presedinte Barack Obama, a declarat luni secretara de presa a Casei Albe, Jen Psaki, transmite Reuters. Ea a facut aceasta precizare…

- Semnele vitale ale acordului nuclear cu Iranul, cunoscut in mod obisnuit ca JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), sunt foarte slabe, chiar in timp ce partile semnatare – SUA, Franta, Marea Bitanie, China, Rusia, Germania si Republica Islamica Iran – se reunesc la Viena pentru a relua negocierile…

- Statele Unite, Franta, Germania si Regatul Unit si-au exprimat sambata ”ingrijorarea puternica si tot mai mare” fata de activitatile nucleare ale Iranului si au indemnat ca Teheranul ”sa schimbe directia” pentru a salva Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, relateaza AFP.

- Negocierile cu privire la programul nuclear iranian la Viena se "vor relua foarte curand", a declarat vineri, la New York, ministrul de externe iranian, Hossein Amir-Abdollahian, denuntand ''mesajele contradictorii'' din partea Statelor Unite cu privire la revenirea acestora in acordul international…