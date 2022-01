Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, a declarat joi ca raspunsul Statelor Unite la garanțiile de securitate solicitate de Rusia ofera speranța pentru un dialog serios, dar doar asupra problemelor secundare, nu și celor fundamentale, relateaza Reuters, citând agențiile de presa din Rusia.Lavrov…

- Rusia a avertizat miercuri ca nu va sta cu “bratele incrucisate” in fata actiunilor Occidentului, pe care il acuza ca incearca sa obtina avantaje unilaterale si sa instige Ucraina de a provoca Moscova, relateaza EFE si Interfax. “Nu vom sta cu bratele incrucisate”, a declarat ministrul rus de externe…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca Rusia a efectuat o lansare de proba a rachetei hipersonice Zircon, joi seara, a informat agenția de presa Interfax, potrivit Reuters. Putin a spus ca racheta face parte dintr-o noua generație de sisteme de arme de neegalat.​De altfel, președintele…

- „In cazul mentinerii liniei foarte clar agresiva a colegilor nostri occidentali, vom lua masuri de represalii militare si tehnice adecvate”, a declarat Vladimir Putin in timpul unei interventii in fata cadrelor armatei ruse si ale Ministerului Apararii.„Intarirea la frontierele ruse a unor formatiuni…