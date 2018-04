Stiri pe aceeasi tema

- Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor, a declarat, joi, ministrul Afacerilor...

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis, luni, cancelarului german Angela Merkel ca provocarile si speculatiile privind posibila utilizare a armelor chimice in Siria sunt "inadmisibile", a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington.

- Statele Unite considera Rusia responsabila pentru utilizarea armelor chimice in Siria, a afirmat sambata secretarul de stat american Rex Tillerson, citat de Reuters. "Armele chimice sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii in Siria', a afirmat oficialul american, in…