- Ripensia si ASU Politehnica si-au impartit punctele la Padurea Verde. A fost un 1-1 cu tensiune, scor stabilit inca din prima parte a intalnirii din runda a 17-a, intermediara a Ligii 2. Oaspetii alb-violeti au deschis scorul prin Mircea Axente contrar cursului jocului iar gazdele au egalat prin Claudiu…

- ASU Politehnica a facut un nou gest rar in sportul romanesc. Clubul de fotbal sustinut si financiar de suporteri a lansat doua randuri de echipament deosebite care marcheaza evenimentele din Decembrie 1989. Alb-violetii vor imbraca de maine noile tricouri, la derby-ul cu Ripensia, totodata acestea vor…

- Inevitabilul s-a produs, abandonul celor de la Daco-Getica Bucuresti a fost confirmat de FRF. Iesirea din competitie a fostei Juventus a avut consecinte importante asupra clasamentului, caci toate rezultatele trupei din Colentina in acest sezon au fost anulate. Avantajate de situatie sunt ASU Politehnica…

- Liga secunda a ajuns la etapa cu numarul 12, care a insemnat și prima intermediara. Echipele din Timișoara au avut partide cat de cat accesibile, dar au scos minimum din ele. The post Cate un punct pentru Politehnica și Ripensia in intermediara de miercuri appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Un suporter al echipei Paris Saint-Germain a primit o amenda de 1.500 de euro, dupa ce a patruns pe teren la un meci pentru a face un selfie cu Kylian Mbappe, una dintre vedetele campioanei Frantei, potrivit Mediafax.Incidentul s-a petrecut la data de 31 mai 2019, la partida de campionat dintre…

- A vrut sa aiba o amintire cu Kylian Mbappe și a coborat pe teren pentru a face un selfie cu el, insa acest gest a ajuns sa il coste scump! Suporterul care a patruns pe teren cu puțin timp inainte de finalul primei reprize din Tolouse - PSG, scor 0-1, meci jucat la finalul lunii martie a fost trimis…

- O analiza in cifre arata ca ASU Politehnica a castigat de doua ori mai multe puncte pe arena „Stiinta” in esalonul secund, unde a jucat putin mai multe meciuri decat pe stadionul „Dan Paltinisanu”. De altfel, in noul sezon, alb-violetii au obtinut primul punct acasa tot pe arena mai micuta. Statistica…

- FRF a publicat in aceasta seara programul turului 4 al competitiei K.O. Dupa ce a privit desfasurarea competitiei, ASU Politehnica nu are o misiune usoara in Cupa Romaniei, urmand sa aiba parte de un duel in deplasare cu nou promovata in B, CSM Resita. Ripensia va fi, in schimb, oaspetele revelatiei…