Stiri pe aceeasi tema

- UDMR s-a eliminat singur de la guvernare, a declarat la RFI purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, care comenteaza absenta Uniunii din Guvernul Ciolacu. Ionut Stroe spune ca ”in momentul de fata, exista in Parlament si viitorul Guvern va avea o majoritate parlamentara care va permite asigurarea stabilitatii…

- Marcel Ciolacu, premierul propus, a anunțat marți seara ca social-democrații au votat in forurile de conducere echipa guvernamentala a PSD in viitorul guvern și programul de guvernare. Liderul PSD a expus pe scurt „viziunea pentru națiune” a viitorului Guvern Ciolacu, enumerand punctele principele…

- ”Pana luni voi lua o decizie. Exista in momentul de fața discuții, negocieri. Orice formula de la cea din protocol, pana la cea a asumarii ministerelor de fiecare partid in parte e deschisa”, a spus premierul.Premierul Nicolae Ciuca a confirmat miercuri, in Arges, ca isi depune mandatul pe 26 mai, vineri.Intrebat…

- ”Pana luni voi lua o decizie. Exista in momentul de fața discuții, negocieri. Orice formula de la cea din protocol, pana la cea a asumarii ministerelor de fiecare partid in parte e deschisa”, a spus premierul.Premierul Nicolae Ciuca a confirmat miercuri, in Arges, ca isi depune mandatul pe 26 mai, vineri.Intrebat…

- Cu trei partide politice aflate la Guvernare, avem o țara in care aproape toate domeniile sunt blocate. Dupa un an și jumatate de cand Coaliția se afla la Guvernare, am ajuns la un punct și de la capat. Deși in aceste zile trebuia sa fie gata lista noilor miniștri din Guvernul Ciolacu, totul este amanat.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, neaga faptul ca PNL ar fi cerut celor de la UDMR sa cedeze Ministerul Mediului.”Eu nu știu de ce UDMR-ul lanseaza aceste mesaje pentru partenerii de coaliție prin intermediul presei. Nu știu de ce UDMR-ul nu așteapta momentul negocierilor, așezat la masa…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a raspuns miercuri, la Digi24, intrebat daca la rocada premierilor este posibil ca UDMR sa piarda un minister:„Este mult prea departe a avansa asemenea scenarii. Pana la urma, fiecare situație se analizeaza și, bineințeles, se iau decizii. Daca este sa fim…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a explicat miercuri, la Digi24, de ce UDMR a pierdut funcția de vicepreședinte ANRE.„Sunt negocieri care de fiecare data se poarta in cadrul Coaliției. Aceste negocieri regleaza corecta reprezentare a fiecarui partid ca pondere in cadrul acestor funcții desemnate…