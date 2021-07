Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a luat poziție in privința atacurilor cibernetice impotriva serverelor Microsoft Exchange, care au afectat peste 250.000 de servere din intreaga lume. Potrivit MAE, aceste “activitați cibernetice maligne” sunt asociate cu China și incalca normele internaționale privind “comportamentul…

- NATO condamna atacurile cibernetice la adresa securitatii Aliantei, precizand intr-un comunicat ca incidentele de tip ransomware s-au inmultit, acestea vizand infrastructura sa si institutiile democratice. Alianta recunoaste declaratiile Aliatilor, precum Canada, Marea Britanie si Statele Unite, care…

- 70 de milioane de dolari, atat au cerut hackerii in schimbul datelor blocate in urma atacului cibernetic masiv de saptamana trecuta, care a afectat sute de companii din intreaga lume. Printre victimele ofensivei se numara și Ministerul suedez al Apararii.

- China gazduieste luni si marti o "reuniune speciala" a ministrilor de externe pentru a marca aniversarea a 30 de ani de dialog intre China si Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), a anuntat duminica Ministerul de Externe de la Beijing, intr-un comunicat citat de EFE. Reuniunea se va axa…

- Atacurile cibernetice lansate de state devin din ce în ce mai frecvente, mai variate și mai deschise. Acest lucru ne aduce mai aproape ca oricând de momentul izbucnirii unui ”conflict cibernetic major”, arata concluziile unui studiu al HP. Exista dovezi ca statele profita de…

- ”HP Inc. a anuntat rezultatele studiului Nation States, Cyberconflict and the Web of Profit, care arata ca atacurile cibernetice lansate de state devin din ce in ce mai frecvente, mai variate si mai deschise. Acest lucru ne aduce mai aproape ca oricand de momentul izbucnirii unui conflict cibernetic…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, va participa la un summit virtual asupra climei organizat saptamana aceasta de Joe Biden. Anunțul a fost facut de Ministerul chinez de Externe, in condițiile in care relațiile dintre cele doua țari raman tensionate, relateaza AFP, citata de Agerpres.