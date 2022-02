Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, condamna razboiul declanșat de Vladimir Putin, președintele Rusiei, in Ucraina. Gigi Becali il compara pe Vladimir Putin cu Irod cel Mare, regele Iudeei menționat in Biblie ca ar fi ordonat uciderea tuturor copiilor cu varsta de sub 2 ani din…

- Fostul premier Petre Roman vorbește intr-un interviu acordat Ziarului Puterea despre efectele pe care criza din Ucraina le poate avea asupra Romaniei. La acest moment, conflictul dintre Rusia și Ucraina este pe cale sa se stinga, iar președintele rus Vladimir Putin a atins credibilitatea de care avea…

- Razboiul bate la usa, dar foarte discret, ca un hot care vrea sa afle daca este cineva acasa. Rusia, ne place sau nu, este o mare putere militara si din cand in cand cere sa i se recunoasca statutul de forta egala cu cealalta mare putere militara de peste ocean. Dupa dezmembrarea Uniunii Sovietice si…

- Vladimir Putin nu va ataca o țara membra NATO, dar Ucraina ar putea fi supusa unui atac fara precedent, considera politologul Cristian Pirvulescu. Rusia va declanșa fara indoiala atacul asupra Ucrainei, necunoscuta este cat de mult va patrunde in teritoriul acestei țari. Este posibil ca incursiunea…

