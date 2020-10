Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidențiale din SUA, și-a sporit avansul fața de contracandidatul sau republican, actualul președinte Donald Trump, cu o luna inainte de votul programat pe 3 noiembrie, informeaza Agerpres.

- Bursele europene au deschis in scadere, dupa prima dezbatere a celor doi candidați la președinția SUA, eveniment privit cu prudența de investitori, care s-au indreptat spre active sigure cum ar fi yenul și dolarul, relateaza Reuters, conform Mediafax.Președintele Donald Trump și rivalul democratic…

- Declinul a avut loc dupa cresterea puternica inregistrata de actiunile Apple in august, inaintea divizarii acestora in proportie de 4 la 1, dar si dupa evenimentul recent de prezentare a unor noi produse, primul organizat in acest an, care nu a provocat prea multa emotie. Grupul condus de Tim Cook a…

- Joe Biden, candidatul democrat pentru presedintia Statelor Unite, are in continuare un avans considerabil fata de presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, conform mai multor sondaje date publicitatii in ultima saptamana. Trump, insa, continua sa fie mai bine vazut de votanti atunci cand vine…

- Potrivit analizei publicate de Bank of America Global Research, in 2007 piata europeana era de patru ori mai valoroasa fata de capitalizarea companiilor americane de tehnologie. Dominatia actiunilor marilor companii americane de tehnologie a facut ca sectorul acestora sa depaseasca un nou prag de referinta,…

- Proiectul "privind unele masuri pentru protejarea intereselor naționale in activitatea economica", inițiat de senatorul PSD Șerban Nicolae și semnat de mai mulți colegi de partid, a fost votat de Parlament pe 10 iunie, in ciuda avizului negativ de la Guvern. Legea a fost contestata de liberali…

- Joi, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare, politistii Sectiei 1 Grosi si cei de la Politia Viseu de Sus, impreuna cu reprezentanti ai R.A.R. Maramures, au desfasurat o noua actiune pe linia controlului starii tehnice a autovehiculelor, pentru cresterea gradului de disciplina…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a carui administrației se afla sub presiunea extinderii pandemiei de coronavirus, a declarat luni ca va relua conferințele de informare despre pandemie dupa o lunga pauza, potrivit AFP.El le-a spus reporterilor din Biroul Oval ca reluarea este reclamata…