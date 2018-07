Stiri pe aceeasi tema

- Daneza Caroline Wozniacki si americanca Sloane Stephens sunt singurele care pot ameninta, prin rezultatele de la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Slem al anului, pozitia de lider al clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) detinuta de romanca Simona Halep. …

- Simona Halep va incepe saptamanile cu numarul 35 si 36 in fruntea ierarhiei jucatoarelor profesioniste de tenis. WTA a publicat deja clasamentul valabil incepand de luni, iar sportiva romana are un avans de 961 de puncte fata de Caroline Wozniacki, in scadere de la 1.225 de puncte, dupa ce daneza a…

- Caroline Wozniacki trebuie sa joace finala pentru a avea sanse la locul unu mondial. Daca Halep ajunge in semifinale, atunci Wozniacki va fi nevoita sa castige trofeul pentru a redeveni lider mondial. Stephens, care a ajuns in finala la doua din ultimele trei turnee de Grand Slam, are sanse mai mici…

- Simona Halep, 26 de ani, a caștigat turneul de la Roland Garros, dupa ce a trecut de Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. Prin aceasta victorie, Simona Halep și-a consolidat dominația in circuitul feminin și este lider autoritar in noul clasament WTA. Grație victoriei de la Paris, Simona a primit 2.000…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) s-a calificat in finala acestei editii de la Roland Garros (Franta). Liderul mondial a invins-o pe Garbine Muguruza. Halep a invins-o pe spaniola de pe locul 3 mondial cu 6-1, 6-4, dupa o ora si 34 de minute. Este a doua finala consecutiva la Roland Garros pentru Simona…

- In clasamentul in timp real WTA, Caroline Wozniacki este in acest moment pe locul 1, cu 6.745 puncte, iar Simona Halep are 6.400 puncte. Daca va castiga inca un meci va ajunge 6.750 de puncte. Simona a jucat finala anul trecut, in timp ce daneza a parasit competitia in sferturile de finala, eliminata…

- WTA a publicat noul clasament din circuitul feminin, in fruntea caruia se afla Simona Halep. Romanca are 7.270 de puncte și este urmata de Caroline Wozniacki, daneza avand 6.845 de puncte. Petra Kvitova, caștigatoarea turneului de la Madrid, a urcat doua locuri și este pe poziția a 8-a. In top 10 se…