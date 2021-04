Poziția companiei juridice JustConsult în raport cu perchezițiile CNA In legatura cu perchezițiile din 09 aprilie 2021, efectuate de catre Centrul Național Anticorupție la sediul companiei „JustConsult” SRL, vine cu urmatoarele precizari. La data de 01 aprilie 2021, procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție Alexandru Machidon a emis ordonanța prin care a dispus efectuarea percheziției, iar la data de 02 aprilie 2021 judecatorul Elisaveta Buzu din cadrul Judecatoriei Chișinau sediul Ciocana a emis mandat judecatoresc prin care a autorizat efectuarea perchezițiilor. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- © Photo : Guvernul Republicii MoldovaMinistrul interimar de Interne spune cine l-a rapit pe judecatorul ucrainean la ChișinauCHIȘINAU, 5 apr - Sputnik. Curtea de Apel Chișinau a respins astazi recursurile Procuraturii Anticorupție impotriva incheierilor emise de Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana,…

- Președintele Judecatoriei Chișinau, Radu Țurcan, este obligat sa ia masuri privind suplinirea funcțiilor vacante din sediul Ciocana. Soluția a fost adoptata astazi de catre CSM, dupa ce vicepreședintele Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana a solicitat transferarea dosarelor contravenționale și in alte…

- Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, nu va fi plasat in arest pentru 30 de zile. Curtea de Apel a respins recursul procurorilor in acest sens, a declarat pentru Unimedia procurora Maria Vieru, purtatoare de cuvint a Procuraturii Generale. PCCOCS a depus recurs impotriva incheierii…

- Curtea de Apel a respins recursul procurorilor in cazul sefului suspendat al Procuraturii Anticoruptie. Viorel Morari va fi cercetat in libertate, au decis judecatorii, dupa ce saptamana trecuta, magistratii Judecatoriei Chisinau, cu sediul la Ciocana, au refuzat sa il plaseze

- Curtea de Apel va examina astazi recursul procurorilor in cazul sefului suspendat al Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari. Asta dupa ce saptamana trecuta, magistratii Judecatoriei Chisinau cu sediul in sectorul Ciocana, au refuzat sa il plaseze in arest pe acesta.

- PCCOCS a depus recurs impotriva incheierii Judecatoriei Chisinau, oficiul Ciocana, din 20 ianuarie curent, prin care demersul procurorului la aplicarea arestului in privinta sefului suspendat al Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, a fost respins integral.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a depus recurs impotriva incheierii Judecatoriei Chișinau, oficiul Ciocana din 20 ianuarie curent, prin care demersul procurorului la aplicarea arestului in privința șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție a fost…

- PCCOCS a depus recurs impotriva incheierii Judecatoriei Chișinau, oficiul Ciocana din 20 ianuarie curent, prin care demersul procurorului la aplicarea arestului in privința șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție a fost respins integral. Recursul procurorului impotriva incheierii judecatorului…