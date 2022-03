Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, a declarat ca tara sa nu va trimite arme si munitii pentru a sprijini Rusia in invazia din Ucraina, subliniind ca Beijingul "va face totul pentru a descalada criza", relateaza BBC preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Am așteptat o clarificare a poziției Chinei in privința razboiului din Ucraina in urma convoribirii pe care a avut președintele american Joe Biden cu omologul sau de la Beijing. Xi Jinping a declarat ca asemenea conflicte nu sunt in folosul nimanui.

- Presedintele american Joe Biden a discutat cu presedintele Chinei, prin videoconferința, timp de aproximativ doua ore, despre cum s-ar putea implica China in razboiul din Ucraina, dupa ce Rusia a cerut ajutor. Iata concluziile.

- SUA sunt ingrijorate ca China intenționeaza sa asiste in mod direct Rusia cu echipamente militare, a declarat joi ministrul de Externe al SUA Antony Blinken, care a precizat ca președintele american Joe Biden il va amenința vineri pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cu represalii in cazul in care va…

- Ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, a scris un articol de opinie in Washington Post, in care a afirmat ca guvernul sau nu știa nimic despre planurile Rusiei de a invada Ucraina și ca ar fi incercat sa le opreasca daca ar fi știut. The Guardian amintește ca liderul chinez Xi Jinping s-a intalnit cu…

- ”Avem o parte din rezervele noastre de aur si de schimb valutar in moneda chineza, in yuani. Si vedem ce presiune exercita tarile occidentale asupra Chinei pentru a limita schimburile comerciale reciproce cu China. Desigur, exista presiune pentru a limita accesul la aceste rezerve”, a afirmat ministrul…

- Europenii și SUA nu pot fi mediatori in conflictul dintre Rusia și Ucraina, astfel sa singura alternativa ramane China, a declarat Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, relateaza DPA sambata, citata de Agerpres . ”Nu exista alternativa. Noi (europenii)…

- Ambasadorul Chinei, Zhang Jun, a pledat luni, la sesiunea extraordinara a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, pentru evitarea izbucnirii unui nou Razboi Rece, in contextul razboiului din Ucraina si al tensiunilor dintre Rusia si Occident.