Manifestarile care au avut loc in acest weekend, mai precis pelerinajul de la Șumuleu Ciuc și primele meciuri din acest an cu spectatori, au lasat organizatorii de evenimente din Romania fara cuvinte. Cu toții am primit o lecție dura despre ce inseamna dublul standard și cum este aplicat acesta de catre autoritați in Romania. Inca de anul trecut, AROC (Asociația romana a organizatorilor de concerte și evenimente culturale), prin membrii sai, a fost activa in a sprijini autoritațile din Romania pentru a veni cu cele mai bune și sigure soluții pentru repornirea evenimentelor și a altor activitați…