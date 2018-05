Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA Crina Belbita, mama luptatoarei de MMA, supranumita "Printesa Razboinica", crede ca Vladimir Draghia si Giani Kirita au pus-o pe nedrept la zid pe fiica sa si considera ca totul este un plan orchestrat de partea masculina a echipei Faimosilor. EXATLON ROMANIA Crina Belbita…

- Oana Roman a petrecut Paștele in Grecia.Vedeta a povestit in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA!, despre experiența traita departe de Romania. Este pentru prima data cand prezentatoarea tv petrece sarbatorile departe de casa. Oana Roman, care prezinta o emisiune live pe pagina de Facebook…

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu, disperat de starea drumurilor din Romania, a postat pe Facebook un mesaj foarte dur la adresa lui Dragnea. Vedeta de televiziune a precizat ca fiecare postare live pe retelele de socializare va incepe cu un mesaj la adresa celor care pastoresc acest domeniu.…

- A murit tatal Amaliei Enache. Vedeta PRO TV, care in urma cu 10 ani, tot in luna martie, a pierdut-o pe mama ei, e in doliu, iar parte din durerea ei imensa razbate pe pagina personala de Facebook, unde a postat fotografii emoționante cu parintele sau. ”Baloane se sapun, fix ca-n viața”, sta scris langa…